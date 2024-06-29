أمانة المدينة تواصل أعمالها لخدمة أهالي وزوار المدينة المنورة

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تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة 214280 طولي من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة 2366 مربع من الحفر والهبوطات بالاضافة الي ازالة عدد من المطبات المخالفة .

وفي اعمال النظافة نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 875 جولة ميدانية للنظافة العامة، كما تم تطهير وتعقيم 7،186 موقعاً مختلفاً من خلال استخدام 33.098 لتراً من المطهرات والمبيدات.

كما تابعت فرق أمانة منطقة المدينة المنورة ، جولاتها الميدانية للتحقق من جودة المواد في المشاريع التي تنفذها حيث قامت خلال الشهر الجاري بالكشف علي 32 عينة منها 4 عينة اسفلت 27 عينة خرسانة وعينة تربة واحدة بالاضافة الي اجراء 82 اختبار منها 24 اختبار علي الأسفلت و55 علي الخرسانة و4 على التربة .

الجدير بالذكر ان الفرق الميدانية والرقابية التابعة للأمانة تكثف جولاتها البلدية المستمرة تزامناً مع ما تشهده المدينة المنورة من توافد ضيوف الرحمن في موسم مابعد الحج. .