أمانة المدينة تواصل أعمالها لخدمة أهالي وزوار المدينة المنورة

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تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق، حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة, 252,500 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة 3,668 متر مربع من الحفر والهبوطات بالإضافة إلي إزالة عدد من المطبات المخالفة.

وفي أعمال النظافة قامت فرق الأمانة بـ 998 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم 7,171 موقع باستخدام 33,834 لتر من المطهرات والمبيدات.

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل جولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.