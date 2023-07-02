أمانة المنطقة الشرقية: ارتفاع عدد مستخدمي حافلات النقل العام بالمنطقة

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ارتفع عدد مستخدمي النقل العام في المنطقة الشرقية خلال الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من ٧٥٠ ألف مستخدم من سكان وزوار المنطقة، تزامناً مع ارتفاع عدد الزوار، وتوجه سُكان المنطقة لاستخدام النقل العام.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام، يخدم شبكة خطوط مختلفة داخل مدينة الدمام، والخبر، والظهران، والقطيف، عبر رحلات مجدولة ومنظمة بمجموع مسافات تبلغ 400 كلم ذهاباً وعودة لكامل المسارات، مروراً بـ 212 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن والمحافظات المستهدفة، من خلال حافلات حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة، ومهيأة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت الأمانة أن السعة للحافلة الواحدة 81 راكباً، وتعمل على مدار 18 ساعة يومياً، من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع.