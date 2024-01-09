أمانة المنطقة الشرقية تعلن عن أبرز أعمال مشاريع الصيانة والإنارة والسفلتة في جوف بني هاجر لعام 2023

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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن أبرز أعمال مشاريعها الحيوية التي نفذتها في جوف بني هاجر عام 2023م، من خلال صيانة الشوارع، والأرصفة، والإنارة، والسفلتة، التي تسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى وجودة الطرق، وتعزيز ‫جودة الحياة‬.

وأوضحت أمانة الشرقية، أن هذه الأعمال تأتي ضمن إستراتيجيتها لأعمال التحسينات في الطرق والشوارع ذات الأهمية؛ ورفع جودتها، واستمراراً لأعمال برنامج تحسين المشهد الحضري، وبرامج أنسنة المدن، وجودة الحياة، للوصول الى تحقيق رضا المستفيدين من خلال هذه الأعمال، وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، مشيرة إلى استمرار أعمال التطوير خلال الفترة القادمة في عددٍ من المواقع والشوارع ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأفادت أن الأعمال شملت كشط وصيانة الشوارع وسفلتها وتركيب برودرات، وأرصفة وزراعة المسطحات الخضراء في عددٍ من الشوارع والطرق في جوف بني هاجر، حيث بلغت المساحة التي جرى فيها أعمال الكشط 92 ألف متر مربع، والمساحة الإجمالية لأعمال السفلتة 7000 متر مربع، إضافة إلى أعمال تركيب الانترلوك بمساحة 11500 مترمربع، وتركيب البرودرات بطول 5500 متر طولي، وأعمال دهان الشوارع والخطوط الارضية بمساحة 3000 مترمربع، أما فيما يخص أعمال زيادة المسطحات الخضراء والتي تم زراعتها تقدر بـ 8000 مترمربع من الإنجيلية الطبيعية، في مواقع متفرقه شملت جميع المراكز والهجر التابعة لها.

وبينت الأمانة أن الأعمال روعي فيها معايير عدة لتحديد الأولويات وفق أعلى المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري، مشيرة إلى إنها عاكفة على أعمال الدراسات والتصاميم، والتقييم لمشاريع أخرى من خلال خطة شاملة، لتنفيذها مستقبلاً والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية في أنحاء جوف بني هاجر.