أمانة تبوك تحقق زيادة في إيراداتها بنسبة 153% لعام 2023

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حققت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة، مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات للسنة المالية 2023، وتجاوزته بنسبة بلغت 153%.

وأوضح المشرف العام على الخصخصة والاستدامة المالية بالأمانة المهندس أحمد الزهراني أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية وتحقيق مفهوم جودة الحياة وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار المهندس الزهراني إلى أن تحقيق مستهدف وزارة المالية جاء بعد أن أطلقت الأمانة عدداً من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، وطرح فرص استثمارية متنوعة وفي مجالات متعددة تجارية وتعليمية وصحية وترفيهية وفندقية توائم توجهات المستثمرين ورغباتهم واحتياجات سكان المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين.

وأكد أن الأمانة تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق برنامج التوازن المالي الذي يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الإيرادات الحكومية وتعزيز قطاع الاستثمارات.

وفي شأن التحصيل, بين مدير إدارة تنمية الإيرادات والتحصيل أمانة تبوك المهندس أيمن سنيور, أن الأمانة حصلت على المركز الأول في مدة التحصيل لعام 2023 حيث جاء تحصيل الإيرادات في فترة لاتتجاوز 99 يومًا في حين أن المعدل 153 يوماً، موضحًا أن هذه الجهود تأتي لضمان الحفاظ على مستحقات الدولة وسرعة تحصيلها.