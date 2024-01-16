أمانة تبوك تدعو لإصدار “شهادة امتثال المباني”

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دعت أمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة التراخيص والامتثال أصحاب المباني التجارية، بضرورة إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى” وذلك في إطار حرصها على أن تكون مباني المنطقة خالية من عناصر التشوه البصري، ولأن واجهات المباني أحد العناصر الأساسية لتحسين المشهد الحضري والطرق والمدن كعنصر مهم لتحديد هوية المدينة والهوية المعمارية.

وتهدف “شهادة امتثال المباني” إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت أمانة منطقة تبوك أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى 18 فبراير المقبل، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في “تطبيق بلدي”، مؤكدة أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة، أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًا بعد صدور شهادة الإشغال.

ويتضمن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها: عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.

وتشمل المخالفات أيضا تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة ،ووجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية..إلخ.

وتدعو أمانة منطقة تبوك أصحاب المباني التجارية إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي.