أمانة تبوك تشارك في”سيتي سكيب”

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أنهت أمانة منطقة تبوك كافة استعداداتها للمشاركة في المعرض العالمي “سيتي سكيب” بالرياض خلال الفترة 10 – 13 سبتمبر، حيث ستشارك باستعراض فرصها الاستثمارية للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في جناحها الذي يحتوي على عدد من العناصر التفاعلية وأحدث التقنيات الذكية، كالجدار التفاعلي الذي يظهر ميزات تبوك الاقتصادية بالإضافة إلى الخرائط والكتب التفاعلية التي يمكن من خلالها الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وأكدت الأمانة أنها تهدف من خلال مشاركتها في المعرض إلى عرض فرصها الاستثمارية إضافة لعرض الإرث التاريخي للمنطقة وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد من خلال تقنية الواقع الافتراضي، والتي ستساهم في اطلاع المستثمرين والمهتمين عن قرب بما تحتويه منطقة تبوك من تنوع تاريخي وجغرافي واستثماري, وذلك في سعيها الدائم لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية واللوجستية في المنطقة ورفع معدلات التنمية وجودة الحياة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما دعت الأمانة عموم أفراد المجتمع والمهتمين بالقطاع الاستثماري، ورواد الأعمال والمستثمرين، إلى التسجيل في فعاليات المعرض، وزيارة جناحها، للاطلاع عن كثب على أهم المشاريع التنموية المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.