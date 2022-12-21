أمانة تبوك تشارك في فعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022”

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تشارك أمانة منطقة تبوك في معرض “مستقبل السلامة المرورية 2022” المقامة فعالياته بجامعة تبوك الذي تسعرض خلاله مجهوداتها في مجال السلامة المرورية.

وتأتي مشاركة الأمانة إيماناً منها بدورها الفعال في تعزيز السلامة المرورية وضرورة إبرازها للمجتمع من خلال ما يحتويه جناحها من نماذج متعددة تم تنفيذها على أرض الواقع مثل ممر المشاة الذكي، إلى جانب مواد مرئية للتعريف بأعمال الأمانة في إنشاء الجسور والأنفاق وجسور المشاة والعبارات وممرات المشاة والبردورات المضيئة وأعمال الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والتوجيهية.