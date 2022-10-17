أمانة تبوك تصدر ما يزيد عن ألف رخصة بناء وتنقل ملكية 181 منشأة

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أصدرت أمانة منطقة تبوك أكثر من 1052 رخصة بناء, ورخص تصحيح وضع 30 مبنى قائماً منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، مبينةً في إحصائية نشرتها أنه من ضمن خدمات الرخص الإنشائية التي تقدمها خدمة إصدار شهادات الإشغال التي بلغت 1096 شهادة.

وجدّدت الأمانة بيانات 1426 رخصة إنشائية، وأدخلت بيانات أكثر من 700 رخصة إنشائية قديمة على منصة بلدي، كما أصدرت 55 تقريراً فنياً ونقلت ملكية 181 رخصة بناء فورية, مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تمر بها هذه الخدمات هي إجراءات إلكترونية تتم عبر منصة بلدي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتسهيل وتسريع إجراءات خدمات الرخص الإنشائية.