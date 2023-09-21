أمانة تبوك تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 للمملكة

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أنهت أمانة منطقة تبوك، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 للمملكة، بتزيين الشوارع والميادين العامة والمسطحات والساحات المتنوعة في مدينة تبوك ومحافظاتها ومراكزها باللون الأخضر.

واستعدت الأمانة بحزمة من الفعاليات والبرامج للاحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرصها على هذه المناسبة الغالية التي تعكس مدى ما يتمتع به أبناء الوطن من الحب والولاء لهذه البلاد.

وأوضحت الأمانة، أنها قامت بأعمال الزينة والتجهيزات، بأكثر من 6500 علم و 6000 متر طولي من أساور الزينة و 139 لوحة وشاشة، إضافة إلى عدد من الفقرات والبرامج في عدة مواقع مركزية في مدن ومحافظات منطقة تبوك، تحمل العديد من المفاجآت والفقرات الوطنية المتنوعة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين.