أمانة تبوك تهيئ 173 حديقة لاستقبال المتنزهين في إجازة الفصل الدراسي الثاني

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هيأت أمانة منطقة تبوك المرافق والحدائق بالمنطقة لاستقبال المتنزهين خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني، وعملت على تكثيف جهودها الميدانية لتهيئة تلك المواقع التي تشهد إقبالًا من أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها؛ للاستمتاع بأوقاتهم خلال هذه الفترة التي تتسم فيها الأجواء المناخية بالإعتدال لاسيما في المناطق الساحلية منها.

وأوضحت ” الأمانة ” أن الإدارات المعنية قامت بتكثيف جهودها الميدانية لتهيئة 173 حديقة، و 11 مرفقاً ترفيهياً ، إلى جانب 31 مضماراً للمشاة، مجهزة جميعها بـ 284 برجاً لألعاب الأطفال، و69 دورةً للمياه والخدمات العامة، مشيرةً إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها،نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة، إضافةً إلى الإهتمام بالنواحي الزراعية والتجميلية التي توليها عناية بالغة، لما لها من أهمية كبرى في تنقية وتلطيف الأجواء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين العامة.