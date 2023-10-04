أمانة جازان ترفع أكثر من 21 ألف متر مكعب من مخلفات البناء خلال شهر سبتمبر الماضي

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كثّفت أمانة منطقة جازان خلال شهر سبتمبر الماضي من أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

وتضمنت الأعمال التي قامت بها الأمانة خلال الشهر الماضي إزالة 21,578 متراً مكعباً من مخلّفات البناء والهدم، وتسوير 224 مترًا طوليًا للمباني تحت الإنشاء، وإزالة 103 سيارات تالفة مهملة، ومعالجة 1822 من الحواجز الخرسانية، وإصلاح 3,408 أمتار مربعة من إنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، إضافة لدهان 21,381 مترًا طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، ومعالجة 3,502 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وكذلك صيانة 1424 عمودًا وفانوس إنارة، ومعالجة 971 حاوية من حاويات النظافة.