أمانة جازان ترفع 10000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمحافظة صامطة

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رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر ديسمبر الماضي 10.000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 1070 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وإزالة ورفع 30 سيارة متهالكة، ومعالجة 100 متر مربع من الكتابات المشوهة للمنظر، إضافةً لصيانة 600 متر طولي من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة 240 متراً طولياً من دهانات الأرصفة، وصيانة 229 عمود إنارة، وإزالة ورفع 155 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وتسوير 15 مبنى قيد الإنشاء.