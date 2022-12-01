أمانة جازان ترفع 21600 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمحافظة صامطة

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رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر نوفمبر الماضي 21600 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 1000 متر مربع من الكتابات المشوهة للمنظر، وإزالة 8 سيارات متهالكة، ومعالجة 717 متر مربع من حفر الشوارع، إضافةً لصيانة 287 متر طولي من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة 500 متر طولي من دهانات الأرصفة و صيانة 264 عمود إنارة، وإزالة ورفع 56 حاجز من الحواجز الخرسانية ، وتسوير 13 مبنى قيد الإنشاء.

وبين أن البلدية ممثلة بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.