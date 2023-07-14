أمانة جازان ترفع 2180 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بمحافظة أبو عريش

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رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر يونيو الماضي، 2180 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة ورفع 3 سيارات تالفة، وتسوير 6 مبانٍ تحت الإنشاء، وإزالة ورفع 95 حاجزاً من الحواجز الخرسانية.