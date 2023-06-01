أمانة جازان ترفع 4320 وتركب 220 فانوس إنارة في مركز وادي جازان

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قامت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية وادي جازان خلال شهر مايو بمعالجة عدد من عناصر التشوه البصري وذلك ضمن جهودها المستمرة في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمركز

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن يحيى معدي أن البلدية خلال شهر مايو قامت برفع 4320 من مخلفات البناء والهدم كما تم سحب 9 من السيارات التالفة والمهملة هذا بالاضافة إلى صيانة وتركيب 220 فانوس إنارة.

ودعت البلدية الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر تطبيق بلدي أو الخط الموحد 940.