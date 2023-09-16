أمانة جازان ترفع 6216 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بمحافظة ضمد

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رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، 6216 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 297 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإصلاح 105 أمتار مربعة من حفر الشوارع، وصيانة 498 متراً طولياً من الأرصفة المتهالكة، وإصلاح 393 عمود إنارة، ومعالجة وضع 36 حاوية نظافة داخل الأحياء.

وبيَّن أن البلدية تقف على كل الملاحظات والبلاغات الواردة عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال ما يرسله المتطوعون، مؤكداً ضرورة التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر تطبيق بلدي لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.