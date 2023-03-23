أمانة جازان تطلق حاضنة بـ 5 منافذ للبيع بمركز الشقيق

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أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في ‎بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، حاضنة بـ 5 منافذ بيع للأسر المنتجة بالمركز، وتهدف الأمانة من إطلاق الحاضنة إلى تنظيم وتمكين الباعة المتجولين ودعم الشباب والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة منظمة خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقًا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم؛ ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر عطيف أن الحاضنة نفذت في السوق الداخلي ، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية، والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي، والتي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم فيه المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، داعياً الراغبين التسجيل عبر منصة “بلدي” والاستفادة.