أمانة جازان تطلق حاضنة نموذجية بمركز الحكامية

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أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية المضايا بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة أمس، أول حاضنة نموذجية للأسر المنتجة والباعة الجائلين بالمركز.

وأوضح رئيس البلدية المهندس علي زيلعي أن الحاضنة تتضمن خمسة منافذ بيع كخطوة أولى، للإسهام في تنظيم عمل الباعة الجائلين وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة منظمة، انطلاقًا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم؛ ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة.

وبين أن الحاضنة نفذت بحديقة البلدية، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية، والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي، والتي تتمحور في التشوه البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.