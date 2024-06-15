“أمانة جازان” تكثف أعمال الرقابة على محال بيع الحلويات وصوالين الحلاقة بمحافظة الدرب

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كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الدرب، جهودها في أعمال الرقابة الميدانية على محال بيع الحلويات، وصوالين الحلاقة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن الأعمال الرقابية تشمل التدقيق على تواريخ صلاحية الحلويات المعروضة ومستوى النظافة العامة للمنشأة، بجانب التأكد من استخدام أدوات ذات الاستخدام الواحد لصوالين الحلاقة، مع الالتزام بغطاء الرأس والزي الموحد للعاملين، وحصول العاملين على شهادات صحية وشهادات مزاولة مهنة مع اكتمال الاشتراطات الصحية والفنية خلال توفر الشروط اللازمة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشار إلى أن البلدية قامت بنشر رسائل توعوية للعاملين داخل المنشآت، داعياً المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي ملاحظة عبر رقم البلاغات الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.