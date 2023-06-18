أمانة جازان تكثف جهودها لتحسين المشهد الحضري في محافظة ضمد

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كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة ضمد، جهودها لمعالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال رفع 2084 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء و الهدم، و إصلاح 74 مترًا من الأرصفة المتهالكة، بالإضافة لمعالجة وزراعة 332 شتلة جمالية في الشوارع الرئيسة و الفرعية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرق التابعة للبلدية قامت بإصلاح 210 أعمدة إنارة، ومعالجة 37 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة إلى إصلاح 1000 متر مربع من الحدائق العامة والمسطحات الخضراء.

وأشار إلى أن البلدية مستمرة في رفع مستوى المشهد الحضري في المحافظة، من خلال الحد من التشوهات البصرية ومخالفات البناء والهدم وإزالة نواتج الحفر والهدم والترميم، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج “جودة الحياة” التي تمثل أحد برامج رؤية المملكة 2030.