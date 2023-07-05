أمانة جازان تكثف جهودها لمعالجة التشوهات البصرية خلال شهر يونيو

المناطق_واس

كثّفت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ25 المرتبطة بها أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

وتضمنت الأعمال التي قامت بها الأمانة خلال شهر يونيو الماضي إزالة 21,082 متراً مكعباً من مخلّفات البناء والهدم، وتسوير 149 مترًا طوليًا للمباني تحت الإنشاء ، وإزالة 70 سيارة تالفة مهملة ، ومعالجة من 277 من الحواجز الخرسانية ، وإصلاح 1255 متراً مربعاً من إنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة ، إضافة لدهان 15,290 مترًا طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق ، ومعالجة 2449 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وكذلك صيانة 773 عمودًا وفانوس إنارة، ومعالجة 339 حاوية من حاويات النظافة .