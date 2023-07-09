أمانة جازان تنجز أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا للربع الثاني من العام الحالي

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أنجزت بلدية محافظة صبيا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023م، أعمال تحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التشوه البصري المعتمدة للمحافظة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وتضمنت الأعمال التي أنجزتها البلدية إزالة ورفع (77248) مترًا مكعبًا من أنقاض الهدم والبناء، وإزالة (312) حاجزا خرسانيًا، ورفع (32) سيارة من السيارات التالفة داخل الأحياء، وتسوير (143) مبنى تحت الإنشاء، والعمل على صيانة (2965) عمودًا من أعمدة الإنارة.

وبينت البلدية أنه وحرصاً منها على إنجاز الأعمال الميدانية في خطة معالجة وتحسين التشوهات البصرية، عملت على تنفيذ عدة معالجات ميدانية حسب المحاور المحددة في مسار المعالجات، وهي خطة تنفذها البلدية بمتابعة من أمانة منطقة جازان من أجل تحقيق أهداف خطة العمل الميداني في متابعة المعالجات.

وأكدت البلدية أنها تستقبل الملاحظات والبلاغات عبر ٩٤٠، وتباشرها حسب اختصاصها البلدي وبما يضمن الوصول للمستوى اللائق في المحافظة.