أمانة جازان تنظم ” بطولة نهائي كأس يوم التأسيس “

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تنظم أمانة منطقة جازان بالتعاون مع رابطة الهواة لكرة القدم اليوم، بطولة نهائي كأس يوم التأسيس ، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس ، حيث يلتقي فريقا الدرب والشقيق، في نهائي كأس التأسيس ، وذلك على ملعب بلدية الدرب .

وتهدف البطولة التي تقام عند الساعة الـ 9 مساءً ، إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية على الجميع ، اعتزازا بتاريخ امتد لثلاثة قرون من الأمجاد وسيرة تزهو بالقيم والمبادئ والسمو، منذ تأسيس الدولة السعودية، التي حباها الله بقادة دأبوا على تطبيق العدل ورفع راية التوحيد وإرساء الوحدة والأمن والاستقرار، أضافة لتعزيز مفهوم النشاط البدني والرياضي وربطها بالمناسبات الوطنية.