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أمانة جازان تنظم فعاليات “عيدنا فرحة” (صور)

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يونيو 2023 - 11:04 صباحًا

المناطق ـ واس

انطلقت مساء أمس، فعاليات مهرجان “عيدنا فرحة” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي تنظمها أمانة منطقة جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وتهدف الفعاليات والتي تستمر على مدى يومين، إلى تقديم المتعة لمختلف أفراد العائلة من خلال العديد من العناصر الترفيهية.

وجذبت الفعاليات جمهوراً كبيراً من أهالي وزوار المنطقة للاستمتاع بالفعاليات التي نالت رضا واستحسان مختلف الفئات العمرية الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة، خاصة العروض الفنية والأفلام الوثائقية ومسرحية الأطفال “هر وعصفور” ، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي جسدت مظاهر احتفالات العيد.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يونيو 2023 - 11:04 صباحًا
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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