أمانة جازان تنفذ 1257 جولة رقابية بمحافظة ضمد

المناطق_واس

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد، خلال شهري يوليو و أغسطس الماضيين، 1257 جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق والتشوه البصري، والمباني والحفريات، للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 406 جولات رقابية على الأسواق، و537 جولة رقابية صحية، و54 جولة رقابية على التشوه البصري، و145 جولة رقابية على المباني، و115 جولة رقابية على الحفريات، مبيناً أن الجولات الرقابية أسفر عنها تحرير 1293 مخالفة.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.