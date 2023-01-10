أمانة جازان تنفذ 73.320 جولة لمكافحة بؤر البعوض والحشرات

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نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في إدارة الصحة العامة، 73.320 جولة لمكافحة بؤر البعوض والحشرات خلال العام الماضي 2022م، ضمن أعمالها الهادفة لأعمال الصحة العامة ومحاربة نواقل الأمراض عبر الرش الضبابي لمكافحة الحشرات ومعالجة بؤر نواقل الأمراض بطرق لا تؤثر على صحة الإنسان.

وأوضحت الأمانة أن عدد الزيارات المنزلية التي قامت بها الفرق الميدانية بلغت 252.448 زيارة منزلية، فيما بغلت عدد جولات رصد بؤر البعوض والحشرات 13.440 جولة، كما أنهت 6.801 بلاغاً من البلاغات المتعلقة بالصحة العامة.

وبينت أن الفرق الميدانية تنفذ زيارات مكثفة للمنازل داخل الأحياء السكنية بشكل مستمر وذلك وفقاً للبرامج المعدة للقضاء على البعوض والحشرات وبؤر توالدها بشكل مقنن وفي الحدود التي لا تؤثر على الإنسان والبيئة, مؤكدة أن الأمانة تقوم عبر مشروع الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة بعمل جولات رش ومكافحة من خلال خطة زمنية بالإضافة إلى زيارة المنازل والدوائر الحكومية .

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى فيما يخص الخدمات البلدية عن طريق طرق قنوات التواصل الرسمية أو مركز البلاغات 940.