أمانة جازان تنفّذ 3235 جولة رقابية صحية بأبو عريش

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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال شهر مايو الماضي 3235 جولةً رقابيةً صحيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الجولات أسفر عنها مصادرة 1260 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 15 محلًا تجاريًا لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 1198 مخالفة لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، مبينًا أن عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 71 طلبًا.

وأكّد أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد 940.