أمانة جازان تنفّذ 822 جولةً رقابيةً تفتيشيةً بمحافظة أبو عريش

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نفّذت أمانة منطقة جازان , خلال شهر أبريل الماضي، 822 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمحال الصحية والأسواق والمطاعم بمحافظة أبو عريش، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال الجولات مصادرة 3800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 9 محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 440 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 151 طلباً.