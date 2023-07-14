أمانة جازان تنفّذ 897 جولةً رقابيةً تفتيشيةً بمحافظة أبو عريش

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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر يونيو الماضي، 897 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمحال الصحية والأسواق والمطاعم بالمحافظة ، للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أنه جرى خلال الجولات مصادرة 1800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 5 محلات تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 142 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وأكد المهندس حكمي استمرار تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد 940.