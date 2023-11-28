أمانة جازان تهيئ الحدائق والمتنزهات بمحافظة الدرب لاستقبال الزوار خلال موسم الربيع

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هيأت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب الحدائق العامة، والمتنزهات، وذلك استعداداً لاستقبال المتنزهين و الزوار لموسم الربيع للعام الحالي 1445هـ، نظراً لما تتمتع به من أجواء ربيعية معتدلة ومتنزهاتها البرية البكر، وحدائقها ومتنزهاتها العامة.

وأوضح رئيس بلدية الدرب المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن البلدية كثفت جهودها من خلال إعداد المسطحات الخضراء وزراعة الورود، وتوفير ألعاب الأطفال و صيانة المماشي والألعاب وضمان توفر متطلبات السلامة كافة وتكثيف أعمال النظافة وضمان توفر متطلبات السلامة كافة ، وتوفير أماكن مخصصة للأسر المنتجة.

وبين أن البلدية تحرص على رفع مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوار والمقيمين بالمحافظة، وتنفيذ الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري لتحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى استمرارية تكثيف أعمال النظافة العامة وضمان توفر متطلبات السلامة كافة، داعياً الجميع إلى التعاون معها في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة بلدية عبر رقم البلاغات الموحد ” 940 “.