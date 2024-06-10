“أمانة جازان” توزع أكثر من 2000 ملصق توعوي على مرافق الأغذية ومواقع تحضيرها

المناطق_واس

وزّعت أمانة منطقة جازان أكثر من 2000 ملصق توعوي وإرشادي؛ لرفع المستوى الصحي للمطاعم والمطابخ والبوفيهات والعاملين فيها لتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية في مواقع إعداد الأطعمة، والارتقاء بنظافة المواقع والعاملين فيها، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار “سلامة الغذاء: الاستعداد لغير المتوقع”.

وبيّنت الأمانة أن توزيع الملصقات التوعوية يهدف إلى رفع مستوى الجانب التوعوي للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في دعم السلامة الغذائية وتشجيع المطاعم والمجمعات الاستهلاكية لتقديم منتجات مطابقة لمعايير السلامة الغذائية لعملائها.