أمانة جازان توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية “الأنامل المبدعة”

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وقعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة بيش اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية “الأنامل المبدعة” للحرف والمهن، بحضور محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ, وذلك بمقر المحافظة.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها رئيس بلدية بيش المهندس علي عطيف، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية عائشة بنت محمد شبيلي, إنشاء مشروع “درة الأنامل” الذي يشمل ثلاثة مصانع للأثاث والصناعات الخشبية والصناعات الورقية والنسيج.

وتهدف الاتفاقية لتوفير المقار اللازمة لإنشاء المصانع بإداراتها وأقسامها ومرافقها الخدمية وتوفير الوظائف للعديد من السجناء المفرج عنهم وأسرهم والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود.

وأكد محافظ بيش أهمية الاتفاقية، ودعم القطاع غير الربحي للمشاريع التنموية والإسهام في خدمة المجتمع وخلق فرص خدمية واجتماعية والإسهام في التنمية و تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والأهلية و غير الربحي تحقيقا لرؤية المملكة 2030.