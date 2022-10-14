أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لتطوير حديقة الأمير محمد بن ناصر في بيش

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وقّعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة بيش ، عقدًا استثماريًا لتطوير وتشغيل وصيانة حديقة الأمير محمد بن ناصر، وإنشاء المرافق المساندة، لإقامة أنشطة ترفيهية وسياحية وتجارية، وذلك ضمن إستراتيجية ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم وتعزيز جودة الحياة ، وتحقيق الاستدامة المالية لتشغيل وصيانة الحدائق بالشراكة مع القطاع الخاص. .

وتمتاز الحديقة الواقعة على الطريق الدولي ” جازان – مكة المكرمة ” وعلى مساحة تزيد عن 62 ألف متر مربع، بكونها أحد الخيارات الترفيهية لأهالي محافظة بيش ، حيث يعزز المشروع أهداف بلدية بيش في توفير المزيد من الخيارات الترفيهية للمتنزهين بما يواكب جودة الحياة ويحقق الاستدامة ، من خلال ما يتضمنه من مسطحات خضراء ، إلى جانب مناطق للألعاب الكهربائية والترفيهية ، وجلسات وممرات مشاة واستقطاب العديد من المطاعم والمقاهي الحديثة ، وتهيئة مواقع مخصصة للخدمات المساندة ومواقف السيارات .

ويأتي توقيع العقد الاستثماري في إطار جهود بلدية بيش الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في التطوير، وتعزيز جهودها في إبراز مقومات محافظة بيش على الخارطة السياحية والترفيهية، حيث تعكف البلدية على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي عُمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص سعيًا لتحقيق جودة الحياة للجميع .