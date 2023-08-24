“أمانة جازان”: مشروع تطوير الواجهة البحريَّة سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية

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تزخر منطقة جازان بمقومات جودة الحياة العصرية، وهو ما يُعزِّز من وجودها ضمن مناطق الجذب السياحي عبر بيئاتها الثلاث الجبلية، والسهلية، والجزر، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ تتمتع بخصائص عدة من حيث موقعها الجغرافي، وعناصرها المتنوعة على خريطة السياحة في المملكة، والمواكبة للتطور الحضاري، الكفيلة بأنسنة المدن، وجعلها صديقة للإنسان؛ الأمر الذي يعمل على تطوير نمط وجودة الحياة لمنطقة جازان من حيث توفير خيارات الترفيه وزيادة الرفاهية.

وتسهم المشاريع المقامة في مدينة جيزان في تنويع وإثراء المنتج السياحي، وإيجاد بيئة جذابة من حيث احتوائها على أماكن خاصة بالترفيه والتسوق، وتوفير واجهة أكثر تميزًا وحيوية، التي من شأنها أن تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية، والعمل على تنشيط حركة السياحة، وتوفير العديد من الفرص الوظيفية، بما يعزز من تحسين جودة حياة سكان وزوّار المنطقة، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة واستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، التي تلامس احتياجات الأفراد بكافة شرائحهم بشكل مباشر.

وتعمل أمانة منطقة جازان -حالياً- ، على مشروع تطوير الواجهة البحريَّة المقابلة لجامعة جازان، بما يعكس تناغم المكان مع التقدُّم المستدام، وحسن الاستفادة من الموارد الطبيعية والتي تتميز بها المنطقة لتكون وجهة ومقصداً ومتنفساً للأهالي والزوار والأطفال للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وقضاء الأوقات بالتنزه، حيث يعد المشروع امتدادًا للمشاريع التطويرية التي تقوم بها الأمانة على الواجهات البحرية، لأجل تعزيز أنسنة المدن، المتضمنة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكشفت الأمانة، عن مشروع تطوير الواجهة البحريَّة المقابلة لجامعة جازان، الذي يشتمل على مناطق ترفيهية، وممرات مشاة، ومسطحات خضراء، ومقاهٍ ومطاعم وجبات سريعة، ومدن ألعاب، وأشكال جمالية، ونوافير، حيث قامت أمانة جازان بالانتهاء من عمليات الردم، والتشجير والممشى والمواقف، التي ستوجد فرصًا استثمارية واعدة.

وأشارت إلى أن الواجهات البحرية بالمنطقة تشكل مقصداً مهماً لجميع فئات المجتمع بشكل يومي، التي تحرص على تجهيز المتنزهات والواجهات البحرية وصيانتها بشكل دوري، وتكثيف أعمال النظافة، ودعم المواقع بالفرق العاملة، والمعدات، والآليات، لخدمة المواطنين، والزوار، وتوفير كافة سبل الراحة لهم في قضاء الأوقات الممتعة في التنزه بجازان.