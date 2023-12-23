“أمانة جدة” تباشر الخطة الميدانية لمعالجة آثار الأمطار

المناطق_واس

باشرت الفرق الميدانية في أمانة محافظة جدة رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة يوم أمس، والعمل على تحرير المحاور والطرق الرئيسة في المدينة، في نطاق 16 بلدية ومركز إسناد.

وشهدت محافظة جدة أمس، هطول أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، التي من المتوقع استمرارها اليوم بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.