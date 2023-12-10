أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير منطقة الحمراء

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الحمراء، وذلك من طريق فلسطين شمالًا وحتى شارع الأمانة جنوبًا، ومن طريق كورنيش الحمراء غربًا وحتى شارع الأندلس شرقًا.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأعمال تشمل تطوير الأرصفة ومواقف السيارات، وإزالة جميع العوائق على ممرات المشاة والأرصفة، مع تحسين واجهات المباني بالتعاون مع ملّاكها، وإزالة عناصر التشوه البصري والظواهر السلبية كافة، لافتاً إلى أن أعمال المشروع تجري وفقاً لخطة محددة، حيث تم الانتهاء من منطقة سوق الجوالات على شارع فلسطين، فيما يجري العمل الآن في الجهة الغربية للشارع ذاته.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين المظهر العام للحي، وتوفير بيئة سكنية وتجارية أكثر راحة وأمانًا، وتسهم في تعزيز جودة الحياة.