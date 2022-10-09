أمانة جدة تتعقب الباعة الجائلين وتصادر 4 أطنان من الخضروات والفواكه

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صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية المطار الفرعية، 4 أطنان من الخضروات والفواكه، خلال حملة ميدانية نفّذتها، ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني، أن الفرق الرقابية تعقبت الباعة الجائلين ورصدت بسطات وعربات عشوائية لخضروات وفواكه في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية بمنطقة سوق الخضروات المركزي وفي الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث تمكن مراقبو البلدية من مُصادرتها وإتلافها، وإزالة آثار البسطات من الشوارع والطرق وذلك ضمن الحملات المتواصلة بالنطاق.