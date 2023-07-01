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أمانة جدة تحبط تهريب 572 ذبيحة من لحوم الأضاحي

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 3:12 مساءً

المناطق_ واس

أحبطت أمانة محافظة جدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 572 ذبيحة فاسدة في ست نقاط تفتيش عبر المنافذ, واحتجزت 201 مركبة تقل الذبائح بطرق مخالفة تفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وأوضحت أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية و إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وبمساندة الجهات الأمنية, تمكنت من ضبط ومصادرة الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ، وجرى إتلافها.

يُذكر أن أمانة جدة كانت قد اعتمدت ست نقاط تفتيش تغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل: (نقطة تفتيش السنابل – نقطة تفتيش الشميسي – طريق هدى الشام – طريق عسفان – طريق مكة المكرمة القديم – نقطة تفتيش ذهبان).

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 3:12 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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