أمانة جدة تحبط توزيع كميات من ورق العنب غير صالح للاستهلاك

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تمكّنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة من ضبط موقع مخالف بنطاق أبرق الرغامة جرى استغلاله لتحضير المواد الغذائية, ما أسفر عن مصادرة كميات كبيرة من الوجبات المجهزة للتوزيع على الأسواق والمحلات, فيما يأتي ذلك ضمن الجهود في حماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال.

وقال رئيس بلدية أبرق الرغامة الفرعية أ. خليل حمود الزهراني أن الجولة الميدانية للفرق الرقابية أسفرت عن رصد مستودع يعمل بلا تراخيص نظامية ضبطت بداخله “كراتين” تحتوي على وجبات غذائية من “ورق العنب”، بجانب جملة من المخالفات الصحية والتي تمثلت في سوء التحضير، والحفظ والتخزين بطرق عشوائية، بالإضافة لاستخدام مواد وصبغات غذائية مجهولة المصدر، فضلا عن مخالفة المبنى وأنظمة السلامة في الموقع.

وأشار إلى أنه جرى عمل المحاضر اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً مواصلة الجهود لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، ومثمناً دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940 .