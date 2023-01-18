أمانة جدة تحصد المستوى البرونزي في جائزة الملك عبد العزيز للجودة

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حققت أمانة محافظة جدة المستوى البرونزي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السادسة عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية للعام 1443هـ – 2022م، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الأمانة العامة للجائزة للإعلان عن نتائج الدورة لهذا العام، حيث بلغ عدد المنشآت الحكومية المتقدمة 300 منشأة ترشحت منها 96 منشأة لتفوز منها 15 منشأة فقط حصل منها منشأتين على المستوى الذهبي.

وسلم أمين الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة معالي د. سعد القصبي شهادة تحقيق المستوى, وتهدف الجائزة إلى تحفيز القطاعات لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء والتحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، ومساعدة المنشآت على الحفاظ على مستوى نضج ممارسات التميّز المؤسسي بتلك المنشآت، حتى تكون جميع ممارساتها متوافقة مع تطلعات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في رؤية 2030 بإيجاد وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، وتعزيز ثقافة التميّز ونشرها في كافة القطاعات والمجالات بالمملكة.