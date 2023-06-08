أمانة جدة تختتم فعاليات ملتقى”وطننا _أمانة” لتعريف بآفة المخدرات

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شهدت فعاليات ملتقى التوعية لمكافحة آفة المخدرات والمعرض المصاحب الذي نظمته أمانة محافظة جدة، تحت شعار وطننا_أمانة، بمشاركة 10 جهات من القطاعات الأمنية والصحية، إقبالًا من فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين للتعرف على مخاطر المخدرات وطرق كشفها والتبليغ عن مروجيها، فيما تضمن التعريف بأساليب علاج المدمنين بكل أمان وسرية.

وناقشت محاضرات اليوم في ختام أعمال الملتقى، مواضيع تظليل اختبارات السموم، التي قدمها العقيد عادل راشد الردادي من إدارة الأدلة الجنائية، إلى جانب التعرف على المخدرات المصنعة وتأثيرها على المتعاطين قدمها الدكتور صلا علي المنشاوي، ومادة الإدمان ودور الخدمة الاجتماعية في العلاج قدمها حامد الزهراني من العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن.

يشار إلى أن الملتقى شهد مشاركة عدد من الجهات تشمل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، الأدلة الجنائية، العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن، المديرية العامة لقوات حرس الحدود، رئاسة الحرس الملكي، وزارة الصحة، مستشفى سليمان الحبيب ، بوابات الصحة، كلية فقيه للعلوم الطبية، مركز الاستشارات النفسية “اتزان”، إلى جانب تقديم تلك الجهات المحاضرات والمعرض المصاحب لتعريف بتأثير المخدرات على النسيج الاجتماعي وجهود التنمية البشرية والاجتماعية في الحد من خطرها.