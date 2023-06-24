أمانة جدة تخصص 6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة خلال موسم الحج

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اعتمدت أمانة محافظة جدة 6 مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1444، تخفيفاً على السكان ووفقاً للآلية المنظمة لهذا العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع عبر السيارات المتنقلة، كما روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي.

وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق: (بلدية الجنوب بحي الأجاويد، بلدية أم السلم مخطط البديل، بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي جوار المسلخ الرئيسي، بلدية بريمان شارع الحسن السهواجي، بلدية طيبة شمال ممشى طيبة، بلدية ذهبان جوار جسر ذهبان غربا).

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين التعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير النقاط المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيجري تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ممارسي نشاط البيع بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يذكر أن أمانة جدة أتاحت خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة «بلدي» لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، وذلك لمواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، وتخفيف الضغط على المسالخ النظامية وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، والتي تراعي الجوانب التنظيمية والصحية لهذا النشاط.