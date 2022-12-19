أمانة جدة ترصد أكثر من 4 آلاف مخالفة مباني خلال شهر نوفمبر

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رصدت أمانة محافظة جدة، 4,641 مخالفة في عدد من الأحياء، خلال شهر نوفمبر من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها لمتابعة مخالفات المباني، للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأسفرت جهود الرقابة عن إشعار 2,805 مواقع مخالفة لتصحيح وضعهم نظاماً، وذلك ضمن خطة الدعم المكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها.

وأشارت الأمانة إلى أنًّ المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافةً إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.