أمانة جدة ترصد أكثر من 7 آلاف مخالفة للمباني خلال الربع الثاني للعام 2023

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أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثاني للعام 2023, عن رصد 7,649 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الربع الثاني تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 3,729 موقعاً مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاماً.

وأضافت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة, وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.