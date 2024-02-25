أمانة جدة ترصد 5,687 مخالفة للمباني خلال يناير الماضي

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أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر يناير الماضي, عن رصد 5,687 مخالفة في عدد من أحياء المدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي, تأتي في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

وأضافت أن هذه الجهود جاءت نتاج خطة الدعم المكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 6,907 مواقع مخالفة لتصحيح وضعهم نظاماً.

وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها, وعدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني, وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت، إضافة إلى عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم.