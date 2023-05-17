أمانة جدة ترفع أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الـ 32

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أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لانطلاق أعمال القمة العربية الـ (32) في جدة يوم الجمعة القادم، بتنفيذها أعمال رفع أعلام الدول المشاركة في القمة، وفق بروتوكول العلم السعودي الذي ينص عليه نظام العلم، حيث رُفع العلم الوطني السعودي وأعلام الدول العربية الشقيقة على امتداد عدد من الطرق الرئيسية والميادين العامة بجدة، إضافة إلى مباني مقارات الضيوف.

وأوضحت أمانة محافظة جدة، أن الأمانة أنهت استعدادتها لاستضافة مدينة جدة للقمة العربية الـ(32)، من خلال رفع أعلام الدول العربية الشقيقة وفق ما ينص عليه نظام العلم السعودي، والقاضي بقرار أسبقية الأعلام بحسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن أمانة محافظة جدة خصصت شاشاتها على الطرق لبث رسائل ترحيبية بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية المشاركين في اجتماع القمة الـ(32)، فضلًا عن رسائل ترحيبية في مداخل ومخارج أبرز معالم مدينة جدة.