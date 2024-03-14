أمانة جدة ترفع أكثر من مليون متر مكعب من المخلفات خلال شهرين

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رفعت أمانة محافظة جدة 1.131.706 متر مكعب من المخلفات المتنوعة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين, كما نظفت 274.505 كيلو متر طولي من الشوارع, وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري للمدينة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة صالح الزهراني, أن الأمانة تواصل تعزيز جهودها في النظافة عبر فرق العمل الميدانية خلال الفترة الماضية, والتي شملت رفع نحو 213.575 ألف متر مكعب من المخلفات المنزلية, وتطهير 197.137 كيلو متر طولي من الشوارع الرئيسية، وتنظيف 74.979 كيلو متر طولي من الشوارع الفرعية، و 2.323 كيلو متر طولي من طرق المشاة، بالإضافة إلى غسل 2.442 كيلو “متر طولي” بالشوارع والأرصفة.

وأشار الزهراني, إلى رفع 41.127 مترًا مكعبًا من المخلفات ذات الحجم الكبير بجانب إزالة 54 من الحواجز الخرسانية المخالفة، و 657 من اللوحات الإعلانية, وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تمثلت في فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.