أمانة جدة ترفع أكثر من 619 ألف متر مكعب من المخلفات خلال شهر مايو

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رفعت أمانة محافظة جدة 509,056 طناً من المخلفات المتنوعة خلال مايو الماضي, ونظفت أكثر من 134,626 كيلو متراً طولياً من الشوارع, وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة صالح الزهراني, أن الأمانة تواصل تعزيز جهودها في النظافة عبر فرق العمل الميدانية خلال الفترة الماضية, والتي شملت رفع نحو 110,261 طناً من المخلفات المنزلية, وتطهير 97,837 كيلو متراً طولياً من الشوارع الرئيسية، وتنظيف 36,789 كيلو متراً طولياً من الشوارع الفرعية، و 1,119 كيلو متراً طولياً من طرق المشاة، بالإضافة إلى غسل 1,253 كيلو متراً طولياً بالشوارع والأرصفة.

وأشار الزهراني إلى أن الأمانة رفعت 20,647 طناً من المخلفات ذات الحجم الكبير, بجانب إزالة 495 من الحواجز الخرسانية المخالفة، و 169 من اللوحات الإعلانية, وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تمثلت في فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.

وفي السياق ذاته , لفت الزهراني إلى أن الفرق الميدانية واصلت أعمالها في سحب تجمعات المياه الجوفية بنطاقات (العقد الأول ) و (العقد السابع) و (العقد العاشر) المتضررة والتي بلغت 8,693 متراً مكعباً.