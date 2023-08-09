“أمانة جدة” تستضيف ورشة عمل لمناقشة الممارسات العالمية في مجال الحوكمة

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استضافت أمانة محافظة جدة، اليوم بمقرها الرئيس, ورشة عمل “الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية”، والتي نظمتها الإدارة العامة للحوكمة والالتزام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إطار جهودها لتأكيد التوجه الإستراتيجي لدعم أعمال الحوكمة.

وقدم الورشة التي تأتي ضمن مجموعة الورش التي تنظمها الوزارة، المدير العام للحوكمة والالتزام بالوزارة الدكتور سلطان السجان، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات والإدارات ذات العلاقة في الجهتين.

وجرى خلال الورشة مناقشة أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية وطرق تطبيقها والعمل بها، وتقييم الوضع الراهن لأدوات وتطبيقات الحوكمة داخل الأمانة ودعم أعمالها، بجانب تطوير حوكمة العلاقة داخل المنظومة وخارجها.